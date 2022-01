Francija odsvetuje nenujna potovanja v Ukrajino

Pariz/Berlin, 24. januarja - Francoske oblasti so danes svojim državljanom svetovale, naj zaradi stopnjevanja napetosti s sosednjo Rusijo preložijo nenujna potovanja v Ukrajino. Svojim diplomatom in njihovim sorodnikom bosta pri umiku iz Ukrajine pomagali tudi Nemčija in Avstralija, slednja je k umiku pozvala tudi druge Avstralce v državi.