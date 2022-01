Tudi Jeseničani v polfinalu DP

Jesenice, 24. januarja - Potem ko je bilo za četrtfinale hokejskega državnega prvenstva predvidenih nekaj datumov, je ekipa Maribora zaradi zdravstvenih razlogov predala tekmo. To pomeni, da so se železarji avtomatično že uvrstili v polfinale, so danes sporočili iz tabora Jesenic. Prva tekma polfinala proti hokejistom ljubljanske Olimpije jih čaka v torek.