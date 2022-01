Pred konferenco o javnem zdravstvu tudi o pozitivnih praksah iz tujine

Ljubljana, 24. januarja - Pred konferenco Javno zdravstvo v EU in Sloveniji so zdravniki Matej Beltram, Zoran Erjavec in Andrej Vranič, ki delajo v tujini, predstavili nekaj predlogov za rešitev slovenskega zdravstva. Poudarili so, da naj bo javno zdravstvo vključujoč sistem, pomembna pa je tudi možnosti izbire med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvenih storitev.