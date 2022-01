Ljubljana, 24. januarja - Poslanec LMŠ in predsednik preiskovalne komisije, ki preučuje sume političnega vmešavanja v delo policije, Rudi Medved se bo danes ob 14. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 odzval na izjavo državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja glede petkovega zaslišanja, dela in vmesnega poročila komisije, so sporočili iz DZ.