Na onkološkem inštitutu ob vzpostavitvi rdeče cone primorani v zmanjševanje onkološke dejavnosti

Ljubljana, 24. januarja - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so minuli petek vzpostavili rdečo cono za njihove hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, trenutno obravnavajo tri. Ker je rdeča cona vzpostavljena na kirurškem oddelku, na inštitutu opozarjajo, da bodo primorani zmanjševati svojo onkološko dejavnost, so sporočili.