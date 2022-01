V Mariboru kmalu odprtje prenovljenega Vojašniškega trga in Pristana

Maribor, 24. januarja - Po osmih letih zaprtja srednjega bazena in številnih zapletih, ki so spremljali obnovo, bodo v Mariboru po besedah župana Saše Arsenoviča končno v kratkem odprli prenovljeni del kopališča Pristan. Zaključujejo se tudi obnovitvena dela na Vojašniškem trgu in bližnjih ulicah, kjer uradno odprtje napovedujejo za marec.