Ljubljanska borza s krepkimi padci

Ljubljana, 24. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden začeli s padci, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 1,59 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Luke Koper, ki so doslej izgubile 4,58 odstotka, sledijo delnice Petrola in Save Re, katerih tečaj se je znižal za po poltretji odstotek.