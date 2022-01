Marles Hiše Maribor v roke zasebnega sklada Invera

Maribor, 24. januarja - Sklad zasebnega kapitala Invera s sedežem na Nizozemskem je odkupil 58,2-odstotni delež proizvajalca montažnih hiš in drugih objektov, družbe Marles Hiše Maribor. Z vstopom želi Invera okrepiti položaj družbe na obstoječih trgih, zagotoviti povečanje proizvodnih kapacitet in zagotoviti nove priložnosti na obstoječih in novih trgih.