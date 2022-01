Zaveznice pošiljajo ladje in letala za okrepitev obrambe v vzhodni Evropi

Bruselj, 24. januarja - Zaveznice Nata so zvišale stopnjo pripravljenosti svojih sil ter napotile dodatne ladje in bojna letala v vzhodno Evropo, da bi okrepile zavezniško odvračanje in obrambo v času povečanih napetosti, ko Rusija krepi vojaško navzočnost v in okoli Ukrajine, je sporočilo danes zavezništvo.