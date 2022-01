Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 24. januarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, rahlo sneženje v vzhodni polovici Slovenije bo dopoldne ponehalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, tam bo dopoldne sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko pojavila tudi na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek bo na Primorskem nizka oblačnost, drugod bo delno jasno, predvsem popoldne pa zmerno do pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi proti Rusiji, nad Egejskim morjem pa je plitev ciklon. Od severa priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje v krajih vzhodno od nas bo čez dan ponehalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V torek se bo predvsem dopoldne ponekod ob severnem Jadranu ter v Furlanski nižini zadrževala nizka oblačnost. Drugod bo pretežno jasno, ponekod po nižinah južne Avstrije in Hrvaške bo zjutraj megla.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev ponehala. V torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.