ZDA in Velika Britanija umikata družinske člane diplomatov iz Ukrajine

Washington/London, 24. januarja - Ameriški State Department je v nedeljo naročil vsem družinskim članom diplomatov in drugih zaposlenih na veleposlaništvu v Kijevu, naj zapustijo državo. Američanom poleg tega v luči napetosti na meji med Rusijo in Ukrajino odsvetuje potovanja v obe državi. Danes je tudi London sporočil, da iz Kijeva umika nekaj osebja in njihovih družinskih članov.