Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so ostale posamezne nepreobražene ali slabo preobražene klože, kjer lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite manjši plaz kložastega snega.

Nadaljuje se obdobje suhega vremena. Ob koncu tedna je bilo v gorah deloma jasno vreme. Na izpostavljenih mestih je zlasti v soboto pihal močan severozahodni veter, ki je je tu in tam prenašal star sneg. V senci je sneg trd ali suh, ponekod je še nekaj pršiča. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so predvsem v senčnih legah, na južnih je sneg že bolj sprijet s podlago. Predvsem v sredogorju je na prisojnih legah veliko kopnih mest.

Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Nekaj jasnine bo dopoldne v zahodnih Julijcih, popoldne se bo tudi tam nekoliko pooblačilo. V Kamniško-Savinjskih Alpah in vzhodneje bo sprva občasno rahlo snežilo. Pihal bo večinoma zmeren, v visokogorju občasno tudi močan severni veter. Temperatura na 1500 metri bo sredi dneva od -3 do -7, hladneje bo na vzhodu, na 2500 metri pa okoli -8 °C. V torek in sredo bo precej jasno. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Temperatura na 1500 metri bo sredi dneva od -2 do 3, hladneje bo na vzhodu, na 2500 metri pa okoli -4 °C. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1700 metri. V četrtek se bo zmerno pooblačilo. Pihal bo zmeren zahodni do severozahodni veter. Še za kakšno stopinjo topleje bo.

Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Zaradi otoplitve se bo na prisojnih pobočjih snežna odeja čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. V senčnih legah bo sneg ostal večinoma trd in pomrznjen. Še vedno bo velika nevarnost zdrsa. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še posamezne, potencialno manj stabilne klože.