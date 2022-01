Študenti posneli film Čakalnica

Maribor, 24. januarja - Magistrski študentje in študentke drugega letnika medijskih komunikacij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru so zaključili zimski semester s premiero kratkometražnega filma Čakalnica, ki so ga pripravili v okviru dveh predmetov. Z odzivom na petkovem dogodku so zelo zadovoljni.