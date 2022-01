S kotički za oddajo še delujočih aparatov do manj e-odpadkov

Maribor, 24. januarja - V Mariboru so danes uradno predali namenu dva kotička za oddajo še delujočih aparatov. "Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov," ob tem izpostavlja direktor družbe ZEOS Emil Šehić.