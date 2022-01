Pariz, 24. januarja - Francoski modni oblikovalec Thierry Mugler, čigar kreacije so prevladovale v 80. letih prejšnjega stoletja, je umrl v nedeljo v starosti 73 let. Znan je bil po svoji fantazijski modi in po priljubljenih in zelo uspešnih modnih revijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.