Azijske borze večinoma s padcem

Singapur, 24. januarja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so nov trgovalni teden večinoma začeli s padcem, v Tokiu in Šanghaju pa sta indeksa malenkost pridobila. Vlagatelji so previdni pred zasedanjem ameriške centralne banke v tem tednu, ki naj bi napovedala zvišanje obrestnih mer, poročajo tuje tiskovne agencije.