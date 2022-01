Združeni arabski emirati prestregli balistični raketi jemenskih upornikov

Abu Dabi, 24. januarja - Združeni arabski emirati (ZAE) so prestregli in uničili dve balistični raketi, ki so ju izstrelili jemenski uporniki Hutiji, je danes sporočilo obrambno ministrstvo ZAE. Napad ni povzročil žrtev, ministrstvo pa je izrazilo pripravljenost na vse grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.