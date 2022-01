Sporočilo uredništvom - sprememba zbirne točke za ogled škode na kmetijah v vasi Brezovo Brdo

Ljubljana, 24. januarja - Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej si bo ob 12.15 na kmetijah v vasi Brezovo Brdo ogledal škodo, ki jo na kmetijskih površinah povzročajo divji prašiči (možnost fototermina in izjave). Zbirna točka bo na Brezovem Brdu 6, Obrov (IN NE pri Vaškem domu Javorje), so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.