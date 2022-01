Prvaki NFL izpadli, Brady brez osmega naslova

Tampa, 24. januarja - Prvaki lige NFL Tampa Bay Buccaneers so s superzvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem že končali tekmovanje. V končnici so na domačem stadionu proti Los Angeles Rams po dramatični tekmi - Bucs so skoraj zrežirali preobrat - izgubili s 27:30. Štiriinštiridesetletni Brady za zdaj ni želel govoriti o svoji igralski prihodnosti.