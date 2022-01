Dončić s 37 točkami in 11 skoki junak Dallasa

Dallas, 24. januarja - Luka Dončić je dosegel 37 točk, 11 skokov in devet podaj, Kristaps Porzingis pa 15 točk, osem skokov in šest blokad za novo zmago Dallas Mavericks v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Zasedba iz Dallasa je ugnala Memphis Grizzlies s 104:91. Dallas je s 27 zmagami in z 20 porazi peta najboljša ekipa zahodne konference lige NBA.