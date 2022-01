Kralji v Newarku prekinili niz treh zaporednih porazov

New Jersey, 24. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v Newarku. Kralji so premagali New Jersey Devils s 3:2, junak večera pa je bil Carl Grundstrom, ki je sredi zadnje tretjine dosegel odločilni zadetek. Kopitar je sprožil en strel proti vratom tekmeca, vendar ostal brez točke.