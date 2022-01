Norvežani boljši od Španije, Nemci brez možnosti za polfinale

Bratislava, 23. januarja - Na evropskem rokometnem prvenstvu so danes igrali tekme tretjega kroga v skupini 2 v Bratislavi. Na derbiju je Norveška s 27:22 premagala Španijo, kar je bil prvi poraz Špancev na prvenstvu. V skupini imajo zdaj tri ekipe po tri zmage in poraz, poleg Norveške in Španije še Švedska, ki je danes s 25:21 premagala Nemčijo.