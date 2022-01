Norvežanom zadnja štafeta pred OI, Slovenci 10.

Anterselva, 23. januarja - Norvežani Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen so dobili zadnjo moško štafetno preizkušnjo pred olimpijskimi igrami. Drugo mesto so osvojili Rusi, tretji so bili Nemci. Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so končali kot 10.