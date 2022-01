Bartyjeva in Nadal zanesljivo v četrtfinale, Zverev izpadel

Melbourne, 23. januarja - Španec Rafael Nadal, Avstralka Ashleigh Barty in Čehinja Barbora Krejčikova so upravičili vlogo favoritov in se prebili v četrtfinale uvodnega teniškega grand slama v Avstraliji. Za presenečenje pa so poskrbeli Kanadčan Denis Shapovalov, ki je izločil tretjega nosilca Nemca Alexandara Zvereva, ter Američanki Jessica Pegula in Madison Keys.