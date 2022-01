Krejčikova zmagala, Sakarijeva obstala v osmini finala

Melbourne, 23. januarja - Čehinja Barbora Krejčikova je zanesljivo premagala dvakratno zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Belorusinjo Viktorijo Azarenko in se prebila v četrtfinale prvega teniškega grand slama sezone. Med najboljših osem sta se prebili tudi Američanki Jessica Pegula in Madison Keys, ki sta presenetili Grkinjo Mario Sakari in Španko Paulo Badosa.