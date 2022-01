Vodilni ekipi v ženski 1. DOL do novih zmag

Ljubljana, 22. januarja - Ekipi Calcita Volleyja in Nove KBM Branika sta v 17. krogu 1. DOL za ženske zabeležila novi zmagi. Kamničanke so proti Krimu zanesljivo dobile tri nize, izgubile pa tretjega, Mariborčanke pa so gladko premagale GEN-I Volley. Najbolj izenačeno je bilo na Obali, kjer je Luka Koper z 2:3 izgubila proti ekipi ATK Grosupljega.