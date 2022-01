Na EP v futsalu zmagi še za Gruzijo in Španijo

Groningen, 22. januarja - Na evropskem prvenstvu v futsalu na Nizozemskem so reprezentance danes končale prvi krog. Kot zadnje so se predstavile ekipe predtekmovalne skupine D. Gruzija je premagala Azerbajdžan s 3:2, Španci, sedemkratni prvaki in podprvaki z zadnjega EP v Sloveniji 2018, pa Bosno in Hercegovino zanesljivo s 5:1.