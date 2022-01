Nedeljski superveleslalom v Cortini d'Ampezzo brez Ilke Štuhec

Cortina d'Ampezzo, 22. januarja - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je na današnjem smuku v Cortini d'Ampezzo osvojila 11. mesto, bo izpustila nedeljski superveleslalom. Razlog za to odločitev so bolečine v desnem kolenu, ki so se pri dvakratni svetovni smukaški prvakinji pojavile med smukaško preizkušnjo, je na svoji spletni strani zapisala Štuhčeva.