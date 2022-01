Norvežankam olimpijska generalka v Anterselvi

Anterselva, 22. januarja - Norvežanke Karoline Ofigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Ingrid Landmark Tandrevold so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v Anterselvi. Na napeti tekmi so kljub kazenskemu krogu za 24,6 sekunde ugnale Rusinje in za 32,6 Francozinje, ki so dosegle enak izid kot Italijanke.