IBU: Pokljuka ima dober položaj med prireditelji svetovnega pokala

Pokljuka, 24. januarja - Pokljuko so v preteklih dveh tednih napolnili mladi biatlonci na pokalu IBU in odprtem evropskem prvenstvu za mlajše člane. Tekmovanja si je ogledal tudi generalni sekretar Mednarodne biatlonske zveze Šved Niklas Karlsson, ki je dal slovenskim prirediteljem in Pokljuki zelo pozitivno oceno.