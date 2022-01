V Strasbourgu zaključek tretjega foruma državljanov o prihodnosti Evrope

Strasbourg, 22. januarja - V Strasbourgu se danes zaključuje tretje zasedanje konference o prihodnosti Evrope, na katerem so udeleženci razpravljali o priporočilih evropskih državljanskih forumov o evropski demokraciji, vrednotah in pravicah, pravni državi, varnosti, podnebnih spremembah, okolju in zdravju. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar na MZZ Gašper Dovžan.