V balonarski nesreči na Ljubljanskem barju štirje poškodovani, za zdaj izven življenjske nevarnosti

Ljubljana, 22. januarja - V današnji balonarski nesreči na Ljubljanskem barju so se po zadnjih podatkih poškodovale štiri osebe, od tega trije državljani Belgije in državljan Slovenije. Poškodovance so s kraja nesreče odpeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center, njihovo življenje pa za zdaj ni ogroženo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.