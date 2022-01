Na severu Sirije se po napadu na zapor nadaljujejo spopadi, žrtev že prek 70

Damask, 22. januarja - Na severovzhodu Sirije že tretji dan potekajo spopadi med skrajno skupino Islamska država (IS) in kurdskimi varnostnimi silami. Nasilje, ki se je razplamtelo po napadu IS na tamkajšnji zapor, je doslej terjalo najmanj 78 življenj, kurdske sile pa so še vedno na lovu za pobeglimi zaporniki - pripadniki IS, poročajo tuje tiskovne agencije.