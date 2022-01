Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Sprva bo predvsem v višjih legah pihal veter zahodne smeri, popoldne pa bo na vzhodu zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Po nižinah bo nastalo nekaj nizke oblačnosti. Čez dan se bo v zahodnem in osrednjem delu Slovenije razjasnilo. Oblačno bo ostalo na vzhodu, kjer bodo občasno manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo večinoma oblačno. V vzhodni Sloveniji bo rahlo snežilo. V torek kaže na suho vreme.

Vremenska slika: Nad zahodno in delom srednje Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, na vzhodu celine pa je ciklonsko območje. Z vetrovi severnih smeri k nam doteka dokaj suh in razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih vzhodno in severno od nas bo zmerno do pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, večinoma bo rahlo snežilo. V Alpah bo pihal okrepljen severnik. Drugod bo precej jasno.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.