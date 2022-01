Melbourne, 22. januarja - Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta v ženskih dvojicah na odprtem prvenstvu Avstralije pot sklenili v drugem krogu. S 6:4, 6:0 sta bili boljši Romunka Jaqueline Cristian in Nemka Andrea Petković. Dvoboj je trajal uro in pet minut.