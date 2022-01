Antetokounmpo popeljal prvake do zmage proti Chicagu

Milwaukee, 22. januarja - Prvaki severnoameriški košarkarske lige NBA Milwaukee Bucks so na domačem parketu ugnali do danes vodilno moštvo vzhodne konference Chicago Bulls s 94:90. Ob tem se je s 30 točkami in 12 skoki najbolj izkazal Giannis Antetokounmpo. Poraz bikov so izkoristili Brooklyn Nets, ki so po zmagi s 117:102 proti San Antonio Spurs skočili na vrh vzhoda.