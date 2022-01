V Washingtonu na shodu več tisoč nasprotnikov splava

Washington, 22. januarja - Pred poslopjem zveznega vrhovnega sodišča v Washingtonu se je v petek na tradicionalnem shodu zbralo več tisoč nasprotnikov pravice do splava, ki upajo, da bo povečana konservativna večina vrhovnega sodišča kmalu odpravila odločitev v primeru Roe proti Wade, s katero so ženske po vsem ozemlju ZDA dobile pravico do umetne prekinitve nosečnosti.