Evropske borze in nafta navzdol, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 21. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Za padce so poskrbele skrbi glede napovedanega dviganja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve in padci delnic ameriških tehnoloških družb, kot je Netflix, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je zvišal.