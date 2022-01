Gospodarstvo razočarano s sestanka o pomoči zaradi dragih energentov

Ljubljana, 21. januarja - Predstavniki gospodarstva so na današnjem sestanku s predstavniki ministrstev za infrastrukturo, gospodarski razvoj in finance pričakovali konkretne korake za blažitev posledic rasti cen energentov za gospodarstvo, a so dobili le obljube, da bo tudi gospodarstvo deležno podpore, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).