Ljubljana, 21. januarja - V uradnem listu je objavljen javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani urada za mladino. Rok za oddajo prijav preko aplikacije za pripravo vlog in poročil na javne pozive in razpise je 21. februar. Vrednost razpoložljivih sredstev znaša 3,8 milijona evrov.