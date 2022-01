Indeks SBI TOP trgovanje sklenil s padcem

Ljubljana, 21. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel za 0,76 odstotka in se ustavil pri 1327,58 točke. Borzni promet je dosegel skupno 1,87 milijona evrov, od tega so 1,24 milijona evrov prispevale delnice Krke. Najbolj so se pocenile delnice Save Re.