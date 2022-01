Vreme: Popoldne bo prevladovalo sončno vreme

Ljubljana, 21. januarja - Popoldne bo večinoma jasno, ponekod v notranjosti bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na severovzhodu bo prehodno zapihal severozahodnik, burja na Primorskem pa bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno. Tam bodo občasno možne rahle padavine. Jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo več jasnine na zahodu, najbolj oblačno pa bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem v ponedeljek bo tam občasno rahlo snežilo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi k nam doteka dokaj suh in prehodno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije precej jasno. Tudi drugod se bo zjasnilo, najkasneje v notranjosti Hrvaške. Burja ob Jadranu bo do večera oslabela.

V soboto bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Drugod bo pretežno jasno.