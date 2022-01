Mreža galerij Gagosian se bo razširila z galerijo v Gstaadu

Gstaad, 22. januarja - Mreža galerij Gagosian se bo razširila z galerijo v švicarskem Gstaadu. Odprtje galerije v središču kraja je napovedano za 14. februar, in sicer z razstavo del Damiena Hirsta. Pod naslovom Miti, legende in pošasti bo na ogled serija monokromnih oljnih slik iz zadnjih 15 let, ki jih bo imela javnost priložnost videti prvič.