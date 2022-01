Arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar praznuje 80 let

Ljubljana, 22. januarja - Arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar danes praznuje 80 let. Njene scenografije so vzbudile pozornost z umikom od tradicije in novim razumevanjem prostora. Pozneje se je posvetila še kostumografiji in režiji, vzporedno je ves čas delala kot arhitektka. Pri Mladinski knjigi je pravkar izšel njen leposlovni prvenec Drobnarije.