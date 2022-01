Slovenska zdravilišča in terme lani z boljšim obiskom, leto 2022 nepredvidljivo

Celje, 21. januarja - Slovenska naravna zdravilišča in terme so lani zabeležili večji obisk kot v 2020, a ta še vedno zaostaja za letom 2019. "Tudi leto 2022 bo izjemno zahtevno za celotno turistično panogo in že sedaj lahko napovemo, predvsem nepredvidljivo," so danes sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.