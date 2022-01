Prek portala Spot lani oddanih 12 odstotkov več vlog

Ljubljana, 21. januarja - Število oddanih vlog prek portala Spot, ki nudi podporne storitve države za poslovne subjekte, se je lani povečalo za nekaj manj kot 12 odstotkov. Oddanih je bilo 2.452.867 vlog, kar je 286.701 več kot v letu 2020. Najpogosteje so uporabniki vlagali prijave in odjave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.