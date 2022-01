Mittendorfer spet v Kopru

Koper, 21. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Koper bo v prihodnje lahko spet računal na 21-letnega branilca Maja Mittendorferja. Ta je Koper zapustil julija lani in se preselil v Celje, kjer pa je zbral le štiri nastope. Celjani so se, kot so zapisali na svoji spletni strani, z igralcem dogovorili za sporazumno prekinitev sodelovanja.