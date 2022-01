Inštitut 8. marec v primeru sprejetja dopolnitve kazenskega zakonika napoveduje referendum

Ljubljana, 21. januarja - V Inštitutu 8. marec so danes potrdili, da bodo v primeru sprejetja dopolnitve kazenskega zakonika v DZ začeli postopek za vložitev pobude za referendum. Predsednika DZ so pozvali, da zakona ne uvrsti na dnevni red seje DZ. Opozarjajo namreč, da dopolnitve kazenskega zakonika legitimirajo gospodarski kriminal in korupcijo.