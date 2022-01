Najvidnejši projekt Galerije Božidarja Jakca razstava o klubu Neodvisnih

Kostanjevica na Krki, 21. januarja - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bo med glavnimi letošnjimi razstavnimi projekti izstopala koprodukcijska Razstava umetnosti tridesetih let, ki jo pripravljajo s Cankarjevim domom. Med vidnejšimi razstavami so opozorili še na gostovanje zagrebškega Muzeja za umetnost in obrt ter razstavna projekta Staša Kleindiensta in Maše Jazbec.