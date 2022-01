Dopoldne največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 21. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,26 odstotka. Največ zanimanja je zaenkrat za Krkine delnice, ki so sicer izgubile 0,84 odstotka. Med blue chipi imajo negativen predznak tudi delnice Save-RE in Cinkarne Celje, medtem ko so se delnice NLB kot edine okrepile.